ABD ve Google, hastalıkların tedavisi için başlatılan dev yapay zeka projesine katıldı

Kuruluş tarafından yapılan açıklamaya göre; Meta ve Isomorphic Labs'ın halihazırda desteklediği çalışmalara ABD hükümet kurumları ve Google'ın da katılmasıyla, yapay zekanın hastalıkların erken teşhisi, öngörülmesi ve tedavisinde kullanılması hedefi büyük bir güç kazandı. Yapılan bu son anlaşmalarla birlikte, projeye tahsis edilen finansman, gelişmiş teknoloji ve büyük veri kaynaklarının toplam değeri 1,8 milyar dolara ulaştı.

Süreç kapsamında, NIH'in kullanımını koordine edeceği devasa sağlık verileri, Biohub tarafından yapay zeka eğitiminde kullanılabilecek standart bir yapıya dönüştürülecek. Elde edilen biyolojik veri kümeleri, dünya genelindeki bilim insanlarının açık erişimine sunulacak.

Biohub Bilim Bölümü Müdürü Alex Rives, doğru bir biyolojik tahmin modelinin bilim insanlarına deneyleri tamamen dijital ortamda yapma imkanı sunacağını belirtti. Rives, uygulamanın bilimsel keşifleri eşi görülmemiş ölçüde hızlandırarak karmaşık hastalıkların tedavisinde yepyeni yöntemlerin önünü açacağını vurguladı.