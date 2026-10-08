Dünya'ya ateş püskürten 8 milyar yıllık kara delik!

"Astronomy & Astrophysics" dergisinde yayımlanan ve Space.com tarafından paylaşılan araştırmaya göre, Aktif Galaktik Çekirdek (AGN) olarak bilinen bölgelerde devasa kara delikler büyük miktarda gaz ve tozu yutuyor. Bu kozmik devlerin yutamadığı maddeler ise ışık hızına yakın bir süratle kutuplardan uzaya fırlatılıyor. Bu ikiz plazma jetleri doğrudan Dünya'ya yöneldiğinde gök cismi "blazar" olarak adlandırılıyor.

"OP 313" adı verilen bu yüksek enerjili blazardan yayılan ışığın Dünya'ya ulaşması tam 8 milyar yıl sürdü. Bu süre, ışığın Büyük Patlama'dan sadece 5 milyar yıl sonra, yıldız ve galaksi oluşumunun zirve yaptığı "kozmik öğle vakti" döneminde yola çıktığını gösteriyor.

Aralık 2023'te İspanya'nın La Palma adasındaki LST-1 ve MAGIC teleskopları kullanılarak tespit edilen blazarın, kozmik bir parçacık hızlandırıcı gibi çalıştığı anlaşıldı. Araştırmacılara göre, kara delikten fışkıran yüksek hızlı (rölativistik) elektronlar, düşük enerjili fotonlarla çarpışarak onları gama ışını seviyesine yükseltiyor. Bu çığır açıcı keşfin, evrendeki en güçlü olaylardan kuasarları ve evrenin erken dönem evrimini anlamada büyük bir adım olması bekleniyor.