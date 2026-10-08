Güneş panellerinde elektrik üretimini zirveye taşıyan gizemli madde!

Günümüzde yüksek verimli HJT (heterojunction) güneş hücrelerinde elektrik akımını dışarı taşımak için yüzeye yoğun miktarda gümüş içeren pastalar basılıyor. Ancak bu iletken pastanın mekanik dayanıklılığını sağlayan reçinelerin büyük bölümü petrol bazlı bileşenlerden oluşuyor. Araştırmacılar, sektördeki sürdürülebilirliği artırmak amacıyla bu reçinenin bir kısmını doğada bol bulunan ve maliyetsiz bir biyopolimer olan lignin ile değiştirdi.

Özellikle kimyasal işlemden geçirilmiş epoksitlenmiş lignin (LEP) formülasyonu ile yapılan laboratuvar testlerinde çarpıcı sonuçlar elde edildi. Lignin, gümüş parçacıklarının hücre yüzeyinde çok daha yoğun bir şekilde paketlenmesini sağlayarak aradaki boşlukları minimuma indirdi. İletken yolları sürekli hale getiren bu yapı, elektriksel kayıpları ciddi oranda azalttı. Bunun yanı sıra elektrotların yüzeye tutunma direnci de önemli ölçüde gelişti.

Yapılan tüm bu yapısal ve elektriksel iyileştirmeler neticesinde, hücrelerin güç dönüşüm verimliliği %25,01 seviyesinden %25,96'ya yükseldi. Güneş enerjisi endüstrisi için büyük önem taşıyan bu yenilik, petrol bazlı malzemelere olan bağımlılığı kırarken daha çevreci ve yüksek performanslı panellerin üretilmesine kapı aralıyor.