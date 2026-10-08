Işıkla çalışan akıllı gözlükler ve gen tedavisi görme engellilere umut ışığı oluyor

Bu tarihi gelişme, sinirbilim alanında büyük bir devrim yaratan "optogenetik" teknolojisinin yaratıcılarına Nobel Tıp Ödülü verilmesinden yalnızca iki gün sonra duyuruldu ve yöntemin insan tıbbındaki ilk pratik kanıtı oldu. Araştırmaya katılan hastalardan 6'sı, uygulanan optogenetik gen tedavisi ve özel olarak tasarlanmış akıllı gözlüklerin yardımıyla çevrelerini yeniden algılamaya başladı. Hastaların elde ettiği bu yeni vizyon şimdilik siyah-beyaz ve kısmi olsa da, tıbbi açıdan devasa bir adıma işaret ediyor.

Söz konusu hastaların tamamı, dünya çapında yaklaşık iki milyon insanı etkileyen ve geri döndürülemez genetik bir rahatsızlık olan "retinitis pigmentosa" (tavuk karası) nedeniyle kör olmuştu. Bu hastalık, retinada ışığı yakalayarak sinir sinyallerine dönüştüren hücreleri zamanla tahrip ediyor.

Tıp tarihinde bir ilk olan bu küresel başarı; Paris'teki Görme Enstitüsü ve Quinze-Vingts Hastanesi, İsviçre'deki Basel Moleküler ve Klinik Oftalmoloji Enstitüsü, ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi ve GenSight Biologics şirketinin uluslararası iş birliği sonucunda hayata geçirildi. Uzmanlar, bu yenilikçi tedavinin gelecekte tam görme kaybı yaşayan milyonlarca insana ışık olabileceğini belirtiyor.