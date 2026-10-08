OpenAI'dan ChatGPT için görsel devrim: Etkileşimli "Intelligent UI" tanıtıldı

Yeni arayüz ile birlikte kullanıcılar artık statik yanıtlar yerine; tıklanabilir butonlar, düzenlenebilir grafikler ve özelleştirilmiş hesap makineleri gibi araçlarla doğrudan etkileşime girebilecek. Şirketin ürün müdürü Aarush Selvan'ın da vurguladığı üzere, temel amaç karmaşık konuların öğrenilmesini ve günlük işlerin çözülmesini kolaylaştırmak. Örneğin, bir uçağın kanat mekanizmasını anlatan dinamik diyagramlar, yemek tarifleri için görselleştirmeler, bisiklet mekaniğini gösteren şemalar veya çok günlük doğa yürüyüşleri için detaylı interaktif haritalar ChatGPT üzerinden kolayca oluşturulabilecek.

Kullanıcı dostu yapısıyla dikkat çeken Intelligent UI, aynı zamanda yüksek özelleştirme imkanı da tanıyor. Dileyen kullanıcılar görsel öğeleri sınırlandırarak diledikleri yoğunlukta bir deneyim yaşayabilecekler.

Küresel çapta erişime açılan bu yeni nesil arayüz; Pro, Plus, Business ve Enterprise aboneleri için Çarşamba gününden itibaren kullanıma sunuluyor. Ücretsiz sürüm ile daha uygun maliyetli Go planını kullananlar ise Perşembe gününden itibaren bu büyük görsel devrimi deneyimlemeye başlayacak.