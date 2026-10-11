Güneş ışığını yakıta dönüştüren kristal geliştirdiler! Sadece su kullanarak hidrojen üretiyor

Journal of the American Chemical Society dergisinde yayımlanan araştırmaya göre kristal, güneş ışığını emerek kimyasal tepkimeleri başlatıyor. Malzemenin yapısındaki kükürt içeren organik bileşenler, ışık enerjisinin hidrojen üretiminde kullanılmasını sağlıyor. Üstelik bu süreçte ayrıca metal katalizör kullanılması gerekmiyor.

HİDROJEN BİRÇOK ALANDA KULLANILABİLİYOR

Hidrojen, yakıt hücreli araçlardan kimya sanayisine kadar pek çok alanda kullanılıyor. Ancak hidrojen üretiminde kullanılan yöntemlerin çevreye etkisi, enerjinin hangi kaynaktan sağlandığına bağlı olarak değişiyor. Araştırmacılar, geliştirdikleri kristalin güneş ışığından yararlanarak temiz hidrojen üretimine yönelik yeni çalışmaların önünü açabileceğini belirtiyor.