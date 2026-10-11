Haftada sadece 1 kez yapılan egzersiz tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir!

BMJ Open Sport & Exercise Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, düzenli egzersiz yapmayan 100 yetişkin incelendi. Katılımcılar ilk dört hafta boyunca haftada üç kez, duvara yaslanarak sabit çömelme pozisyonunda bekledikleri egzersizler yaptı. Sonraki dört haftada ise egzersiz sıklıkları azaltıldı veya tamamen bırakıldı.

Sonuçlara göre, haftada bir ya da iki kez egzersiz yapan katılımcılar, sistolik tansiyondaki düşüşün bir bölümünü korumayı başardı. Haftada üç kez egzersiz yapmayı sürdüren grupta ise sistolik tansiyon ortalama 13,73 mmHg azalarak en belirgin düşüşü gösterdi. Egzersizi tamamen bırakanlarda ise elde edilen avantaj zamanla kayboldu.

Araştırmacılar, haftada bir kez yapılan egzersizin kısa vadede bazı faydaları koruyabileceğini, ancak daha fazla sıklıkta çalışmanın daha etkili sonuçlar sağlayabileceğini belirtti. Bununla birlikte araştırmanın yalnızca sekiz hafta sürmesi nedeniyle uzun vadeli etkilerin belirlenmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor.