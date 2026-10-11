Yerin derinliklerinde dev enerji kaynağı! Bilim insanları volkanın kalbine inmeye hazırlanıyor

Geleneksel jeotermal sistemlerden çok daha yüksek sıcaklıklara ulaşmayı hedefleyen proje, yer altındaki ısının daha verimli kullanılmasının önünü açabilir. Özellikle 374 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklık ve yüksek basınç koşullarında oluşan süperkritik su, büyük miktarda ısı taşıma potansiyeliyle dikkat çekiyor.

2009 yılında yapılan bir sondaj sırasında yaklaşık 2,1 kilometre derinlikte magmaya ulaşılmış ve daha sonra kuyuda yüksek miktarda ısı üretilebildiği görülmüştü. Bu deneyim, yeni projenin bilimsel temelini oluşturan önemli gelişmelerden biri oldu.

Ancak magma yakınında sondaj yapmak son derece zorlu. Aşırı sıcaklık, aşındırıcı sıvılar ve yüksek basınç, sondaj ekipmanlarının dayanıklılığını ciddi biçimde sınayabilir. Projenin ilk özel sondaj çalışması için 2027 hedefleniyor.

Bilim insanları, projenin yalnızca jeotermal enerji üretimine değil, volkanların iç yapısını ve magma hareketlerini daha yakından anlamaya da katkı sağlayabileceğini belirtiyor.