Geceleri 5 saatten az uyuyanlar dikkat! 37 hastalıkla bağlantısı ortaya çıktı

PLOS Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, en düşük hastalık riskinin çoğu durumda gecede 6 ila 8 saat uyuyan kişilerde görüldüğü belirlendi. Daha uzun REM uykusu, kalp yetmezliği, demans ve Parkinson hastalığı riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi. Derin uyku süresinin artması da tip 2 diyabet ve majör depresyon gibi bazı hastalıkların daha düşük görülme riskiyle bağlantılı bulundu.

Araştırmacılar, uyku düzenindeki düzensizliklerin ve gece boyunca sık uyanmanın da bazı sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğine dikkat çekti. Ancak çalışma gözlemsel olduğu için bu bulgular, uyku süresinin hastalıklara doğrudan neden olduğunu veya onları önlediğini kanıtlamıyor. Uzmanlar, özellikle orta ve ileri yaştaki yetişkinler için yeterli ve düzenli uykunun önemini vurguluyor.