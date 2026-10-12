Karanlık maddeyle ilgili yıllardır süren varsayım sorgulanıyor! Yeni araştırma ezberleri bozdu

California Üniversitesi Santa Cruz kampüsünden fizik profesörü Stefano Profumo, karanlık maddeyi açıklamak için geliştirilen 12 farklı teoriyi karşılaştırdı. Araştırmada, karanlık maddenin henüz keşfedilmemiş parçacıklardan oluşabileceğini savunan modeller ile evrenin ilk dönemlerinde oluşmuş kara deliklerden meydana gelebileceğini öne süren teoriler incelendi.

Physical Review D dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, bazı kara delik teorileri oldukça az varsayıma dayanırken bazı parçacık teorilerinin doğru sonucu verebilmesi için çok hassas hesaplamalar gerekiyor. Üstelik her iki teori grubunda da hem güçlü hem de daha fazla ince ayar gerektiren modeller bulunuyor.

Araştırma, karanlık maddenin gerçekte ne olduğunu henüz ortaya çıkarmıyor. Ancak bilim insanlarının bir teoriyi yalnızca parçacıkları ya da kara delikleri temel aldığı için kabul etmemesi veya elememesi gerektiğini gösteriyor. Karanlık maddenin sırrını çözmek için her modelin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.