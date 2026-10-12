Yapay zekaya güvenip dağa çıktı! 16 yaşındaki genç uçurumda mahsur kaldı

Kurtarma ekipleri, gencin bulunduğu noktaya helikopterle güvenli şekilde ulaşamayınca farklı bir plan hazırladı. Yaklaşık üç saat süren koordinasyonun ardından ekipler, halat sistemi kullanarak gence ulaştı ve onu güvenli bir noktaya taşıdı. Yetkililer, gencin büyük korku yaşadığını ve bulunduğu konumun ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

Bu olay, yapay zekanın verdiği bilgilerin her zaman güvenilir olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Nitekim kısa süre önce ABD'de de Google Gemini'nin önerileriyle gezi planlayan üç yürüyüşçü, Mount Shasta yakınlarında mahsur kalmıştı. Uzmanlar, doğa yürüyüşlerinde yapay zekaya tek başına güvenmek yerine, denenmiş rota uygulamalarından ve güvenilir kaynaklardan yararlanılmasını öneriyor.