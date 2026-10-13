Gece geç saatlerde yemek yemek karaciğer hastalığı riskini artırabilir!

Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi ile Massachusetts Genel Hastanesi araştırmacıları, üç büyük sağlık araştırmasından elde edilen verileri değerlendirdi. Çalışmada, karaciğerde yağ birikmesiyle karakterize metabolik disfonksiyonla ilişkili steatotik karaciğer hastalığı (MASLD) ve ciddi karaciğer hasarına yol açabilen siroz ele alındı.

Araştırmacılar, vücudun 24 saatlik biyolojik saatinin karaciğerin çalışma düzeni üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekti. Gece saatlerinde, vücut uykuya hazırlanırken yemek yemenin besinlerin işlenmesini zorlaştırabileceği ve metabolizmayı etkileyebileceği belirtildi.

KESİN NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ KANITLANMADI

Uzmanlar, araştırmanın gece yemek yemenin doğrudan karaciğer hastalığına neden olduğunu kanıtlamadığını vurguladı. Çalışmanın katılımcıların kendi bildirimlerine dayanması nedeniyle beslenme kalitesi, kilo ve uyku düzeni gibi diğer faktörlerin de sonuçları etkilemiş olabileceği ifade edildi.

Clinical Gastroenterology and Hepatology dergisinde yayımlanan bulgular, yalnızca ne yendiğinin değil, yemeklerin hangi saatlerde tüketildiğinin de sağlık açısından önemli olabileceğine işaret ediyor.