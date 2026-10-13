Isıyı 4 kat daha verimli taşıyan yöntem geliştirildi! Elektronik cihazlarda yeni dönem başlayabilir

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, altın kullanılarak oluşturulan mikroskobik yapıları ince zarların üzerine yerleştirdi. Birbirine çok yakın konumlandırılan bu yüzeyler arasında, ısının vakum boşluğundan geçişi sağlandı.

Araştırmacılar, özel olarak tasarlanan bu yapıların ısı transferini, benzer ancak bu yapılara sahip olmayan sistemlere kıyasla dört kata kadar artırdığını belirledi. Bu artışın, yüzeylerdeki elektromanyetik dalgalar ile malzemenin titreşimleri arasındaki etkileşimden kaynaklandığı ifade edildi.

ELEKTRONİK CİHAZLARIN SOĞUTULMASINDA KULLANILABİLİR

Geliştirilen yöntem, özellikle yüksek performanslı bilgisayarlar ve elektronik cihazlarda yaşanan aşırı ısınma sorununa yeni çözümler sunabilir. Cihazlar küçüldükçe ve işlem güçleri arttıkça ortaya çıkan ısının uzaklaştırılması da zorlaşıyor. Isı transferinin hassas biçimde kontrol edilmesi, gelecekte daha etkili soğutma sistemlerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Teknoloji ayrıca ısıdan elektrik üreten sistemlerin verimliliğini artırmak ve kızılötesi sensörlerin performansını geliştirmek için de kullanılabilir. Ancak araştırma şu aşamada kontrollü laboratuvar koşullarında gerçekleştirildi. Yöntemin günlük teknolojilere uygulanabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor.