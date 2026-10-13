Mars'ta dev bulutun sırrı çözüldü! Bilim insanları daha önce görülmemiş bir fiziksel süreç keşfetti

Arsia Mons Uzamış Bulutu adı verilen oluşum, Mars'ın güney yarımküresinde ilkbahar ve yaz aylarında görülüyor. Her sabah oluşan bulut, gezegenin bir günü içinde uzayarak kayboluyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express aracı, bu sıra dışı oluşumu 2018'den bu yana gözlemliyor.

Daha önce Dünya'da da görülen dağ kaynaklı bulutlara benzetilen oluşumun, mevcut bilgisayar modelleriyle tam olarak açıklanamadığı belirtildi.

SU BUHARI DOĞRUDAN BUZ KRİSTALLERİNE DÖNÜŞÜYOR

Araştırmacıların bilgisayar simülasyonları, bulutun oluşumunu açıklamak için farklı bir fiziksel sürecin hesaba katılması gerektiğini gösterdi. Bu modele göre, yanardağın üzerinden geçen rüzgar nemli havayı hızla yukarı taşıyor. Havanın yaklaşık 10 dakika içinde 30 derece soğuması, nem oranını aşırı seviyelere çıkarıyor ve su buharının herhangi bir toz parçacığına ihtiyaç duymadan buz parçacıklarına dönüşmesini sağlıyor.

Bilim insanları bu süreci homojen çekirdeklenme olarak adlandırıyor. Dünya'da bulutlar genellikle toz veya tuz gibi küçük parçacıkların etrafında oluşurken bu mekanizmada böyle bir ara yüzeye ihtiyaç duyulmuyor.

Nature Geoscience dergisinde yayımlanan çalışma, Mars atmosferindeki nemin daha önce düşünülenden çok daha uç seviyelere ulaşabileceğine işaret ediyor. Ancak araştırmacıların bulguları bilgisayar simülasyonlarına dayanıyor; sürecin Mars atmosferinde doğrudan gözlemlenerek doğrulanması gerekiyor.