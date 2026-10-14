Dünyanın en gürültücü kuşu değişebilir! Sesleri 120 desibeli aştı

Yürütülen araştırmada, Massachusetts çevresinde ve Brezilya'da yaşayan 123 kuş türünün ses şiddeti ölçüldü. İncelenen türlerin 113'ünün ses şiddeti daha önce bu kapsamda kayıt altına alınmamıştı.

Araştırmacılar, kuşların doğal ortamlarında seslerini ölçebilmek için yüksek hassasiyetli ses ölçüm cihazlarından ve lazerli mesafe ölçerlerden yararlandı. Böylece hem sesin şiddetini hem de kuş ile ölçüm cihazı arasındaki mesafeyi belirleyebildi.

Araştırmada en düşük ses seviyesi yaklaşık 64 desibel olarak ölçülürken en yüksek değerler 120 desibeli aştı. Bu sonuçlar, kuş türleri arasında ses çıkarma gücü bakımından oldukça büyük farklılıklar bulunduğunu gösterdi.

DAHA BÜYÜK GÖVDE, DAHA GÜÇLÜ SES

Araştırmacılar, bazı kuşların neden diğerlerinden daha yüksek ses çıkardığını anlamak için fiziksel özellikleri de inceledi. Bulgular, daha büyük gövdeli ve gagalarını daha geniş açabilen kuşların genellikle daha yüksek sesler çıkardığını ortaya koydu.

Bilim insanlarına göre büyük kuşların daha güçlü kasları, daha fazla havayı sıkıştırıp dışarı vermelerine yardımcı olabilir. Gaganın geniş açılması da sesin çevreye daha güçlü yayılmasını sağlayabilir. Bu durum, sesin geniş bir açıklıktan dışarı yönlendirilmesine benzetiliyor.

REKORUN SAHİBİ DEĞİŞECEK Mİ?

2019 yılında yayımlanan bir araştırmada Amazon'da yaşayan beyaz çan kuşunun dünyanın bilinen en yüksek sesli kuşu olduğu bildirilmiş ve bu sonuç Guinness Dünya Rekorları tarafından da tanınmıştı. Yeni çalışmada belirlenen iki tür ise bu alandaki rekabeti yeniden gündeme getirdi. Şimdilik yeni adaylar dikkat çekse de dünyanın en gürültücü kuşu unvanının değiştiği kesinleşmiş değil.