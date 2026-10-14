Mars'ta rekor kırdı! NASA'nın aracı 22 yıllık başarıyı geride bıraktı

NASA'nın Mars araçları, yıllar içinde Kızıl Gezegen'de daha uzun mesafeler katetmeyi başardı. 1997'de görev yapan Sojourner yaklaşık 100 metre ilerlerken, 2004'te Mars'a ulaşan Spirit 7,7 kilometre yol aldı. Aynı yıl göreve başlayan Opportunity ise 45,16 kilometrelik mesafeyle uzun süre rekoru elinde tuttu.

2012'de Mars'a inen Curiosity de keşif çalışmalarını sürdürüyor. Araç, bugüne kadar 38 kilometreden fazla yol katetti. Perseverance ise 2 bin 6'ncı Mars gününde gerçekleştirdiği yaklaşık 91 metrelik sürüşün ardından yeni rekorun sahibi oldu.

GÖREVİ 2028'E KADAR UZATILDI

NASA, Perseverance'ın görevini bu ay itibarıyla uzatarak yaklaşık 2028'in sonuna kadar sürdürme kararı aldı. Araç, Idubi'nin ardından krater kenarı boyunca ilerleyerek Rainbow Falls bölgesine yönelmeyi planlıyor. Araştırmacılar, tüm hareket sistemleri çalışır durumda olan aracın önümüzdeki yıllarda da mesafe rekorunu geliştirebileceğini değerlendiriyor.