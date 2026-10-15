Giyilebilir teknolojide devrim: Güneş panelli kumaşlar telefon şarj edecek, bataryalar küçülecek!

Bireylerin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin bir bölümünü kendi imkanlarıyla üretebilmesi, geleceğin daha dağıtık ve kişiselleştirilmiş enerji sisteminin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Esnek, hava geçirgen ve makinede yıkanabilir tekstil ürünlerine entegre edilen güneş panellerinin, giyilebilir teknolojilerin enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılan ağır ve hacimli bataryaların küçültülmesine veya bazı uygulamalarda tamamen ortadan kaldırılmasına imkan sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Giyilebilir cihaz ve elektronik tekstil uygulamalarında kullanılan bataryanın küçültülmesiyle ürün hacminin azaltılmasının, bu tekstillerin spor giyim, açık hava ekipmanları ve giyilebilir elektroniklerde yaygınlaşmasının önünü açabileceği belirtiliyor.