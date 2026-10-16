Çocukların dijital güvenliği için tarihi adım: 15 yaş altı sosyal medya yönetmeliği detaylandı

Uzmanlar, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin etkili olabilmesi için yaş sınırının yanı sıra ailelerin ve okulların dijital okuryazarlığının güçlendirilmesi, platformların denetlenmesi ve çocuklara güvenli bir dijital ortam sunulması gerektiğini belirtiyor.

Sosyal medyada yaş sınırlamasını içeren "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik", 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığınca hazırlanan yönetmeliğe göre, sosyal ağ sağlayıcısı 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak.

CyberArts CEO'su Erdem Eriş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin çocukların dijital güvenliği açısından önemli bir koruma adımı olduğunu belirterek, yaş doğrulama süreçlerinde kişisel verilerin korunması ve platformların sorumluluklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eriş, çocukların dijital ortamda yalnızca uygunsuz içeriklerle değil, sahte arkadaşlık hesapları, kişisel veri hırsızlığı, dolandırıcılık, siber zorbalık ve şantaj gibi tehditlerle de karşı karşıya kaldığını da dikkati çekti.

Yapay zekanın söz konusu tehditleri daha inandırıcı hale getirdiğinin dile getiren Eriş, "Bir çocuğun sıradan fotoğrafı bile sahte ve mahrem bir görüntüye dönüştürülerek şantaj amacıyla kullanılabiliyor. Bu nedenle çocukların fotoğraflarının, okul bilgilerinin ve konumlarının kimler tarafından görülebildiği, ekran başında geçirdikleri süre kadar önemli." diye konuştu:

Eriş, düzenlemenin uygulanmasında yaş doğrulama süreçlerinin kritik öneme sahip olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Çocukları korumak için kurulan sistemler, gereksiz kimlik ve kişisel veri toplanmasına yol açmamalı, platformlarla yalnızca yaş sınırının karşılanıp karşılanmadığını gösteren asgari bilgi paylaşılmalı. Ayrıca geçiş döneminde 'hesabınız kapanacak, yaşınızı doğrulayın' mesajlarını taklit eden dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşılabileceğini öngörüyoruz. Kullanıcılar mesajla gelen bağlantılara e-Devlet şifrelerini veya kimlik bilgilerini girmemeli, işlemleri resmi kanallardan başlatmalı."