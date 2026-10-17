Emekliye ayrılan insansı robotlar kendilerini erimiş çeliğe attı!

Kaliforniya merkezli yapay zeka ve robotik şirketi Figure, hizmet ömrünü tamamlayan iki yaşındaki F.02 model insansı robotlarını sıradışı bir yöntemle emekliye ayırdı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Brett Adcock, sosyal medya üzerinden filoya nasıl veda edilmesi gerektiğine dair fikir alışverişinde bulundu. En popüler öneri, 1984 yapımı efsanevi Terminatör filmindeki siborg suikastçı rolüyle tanınan Hollywood aktörü Arnold Schwarzenegger'den geldi. Schwarzenegger'in "Onları eritmelisiniz" tavsiyesini dikkate alan şirket, filoyu erimiş çelik dolu bir kazana gönderme kararı aldı.

Tescilli aktüatör ve donanım teknolojilerinin rakiplerin eline geçmesini önlemek isteyen şirket, robotları tek tek elle sökmenin mühendislik ekibine büyük zaman kaybettireceğini ve yeni nesil F.04 modelinin çıkışını geciktireceğini belirtti. ABD ve Meksika'daki dökümhanelerin lityum iyon bataryalı robotları pahalı ekipmanlarına kabul etmek istememesi üzerine Figure, süreci Finlandiya'nın Imatra kentindeki özel bir dökümhanede gerçekleştirdi. Robotlar, verilen komutlar doğrultusunda erimiş çelik kazanına kendi adımlarıyla atlayarak kendilerini imha etmek üzere eğitildi.

Robotların kendi sonlarını hazırlaması gösterişli bir PR hamlesi olarak görülse de bu olay, geçmişte manşetlere taşınan "intihara meyilli veya arızalanan robotlar" tartışmasını yeniden alevlendirdi. Daha önce 2017'de Washington'da havuza düşen güvenlik robotu Steve ve 2024'te Güney Kore'de merdivenlerden düşen belediye robotunun ardından yaşanan bu son gelişme, yapay zekanın otonom hareket sınırlarını gündeme taşıdı. Ayrıca yapay zeka modellerindeki acı algısını test etmek amacıyla kurulan deneysel ortamlar ve yapay zekanın etik sınırları, teknoloji dünyasında en çok tartışılan konular arasında yerini koruyor.