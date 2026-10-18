NASA Ay'daki dev deliğin altında ne olduğunu araştıracak! Gizli mağara ihtimali heyecanlandırdı

Araştırma, Ay'ın volkanik açıdan dikkat çeken Marius Hills bölgesindeki çukurda yürütülecek. Bilim insanları, yer altını incelemek için radar, sismik sensörler, yer çekimi ölçümleri ve kameralar kullanacak.

AY'IN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTABİLİR

Araştırmacılar, çukurun duvarlarında görülen lav tabakalarını inceleyerek Ay'daki volkanik faaliyetlerin nasıl gerçekleştiğini anlamayı hedefliyor. Olası bir lav tünelinin bulunması, geçmişte lavların yer altında nasıl ilerlediğine dair önemli ipuçları sağlayabilir.

Ancak araştırmacılar henüz çukurun altında bir mağara bulunduğunu doğrulamış değil. Projenin amacı, bu ihtimali doğrudan Ay yüzeyinde yapılacak ölçümlerle test etmek.