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NASA'dan korkutan uyarı! Kuzey Kutbu 2050'den önce buzsuz kalabilir

NASA'nın yaklaşık 50 yıllık uydu verileri, Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzlarının giderek azaldığını ve inceldiğini ortaya koydu. Bilim insanları, mevcut eğilimin sürmesi halinde Arktik Okyanusu'nun 2050'den önce yaz aylarında neredeyse tamamen buzsuz kalabileceğini öngörüyor.

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NASA’DAN KORKUTAN UYARI! KUZEY KUTBU 2050’DEN ÖNCE BUZSUZ KALABİLİR
Giriş Tarihi: 18.10.2026 12:22

NASA verilerine göre, Arktik'teki buz örtüsü 12 Eylül 2026'da yaklaşık 4,6 milyon kilometrekareye geriledi. Bu değer, uydu kayıtlarının başladığı 1978'den bu yana görülen en düşük seviyelerden biri oldu.

Uzmanlar, yalnızca buz miktarının değil, kalın ve eski buzların oranının da azaldığına dikkat çekiyor. Daha ince buzlar erimeye karşı daha savunmasız hale gelirken, küresel sıcaklık artışı uzun vadeli kaybın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Son yıllarda yaz aylarındaki buz kaybının hızında geçici bir yavaşlama yaşansa da bilim insanları bunun genel düşüş eğiliminin sona erdiği anlamına gelmediğini belirtiyor. NASA'nın uydu gözlemleri, bölgedeki değişimin izlenmesini sürdürüyor.

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Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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