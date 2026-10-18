Samanyolu'nun kalbinde gizemli mekanizma! Kara delik kendi enerjisini kaybediyor olabilir
Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki süper kütleli kara deliğin, kendi dönüş enerjisini kullanarak parçacıkları olağanüstü hızlara çıkarabileceğini öne sürdü. Yeni araştırmaya göre bu süreç, galaksideki en yüksek enerjili kozmik ışınların kaynağını açıklamaya yardımcı olabilir.
Yaklaşık 4 milyon Güneş kütlesine sahip Sagittarius A* adlı kara delik, parçacıkları katrilyonlarca elektron volt enerjiye ulaştırabilecek doğal bir hızlandırıcı gibi davranıyor olabilir.
Araştırmacılar, kara deliğin güçlü manyetik alanlarının dönüş enerjisini yüklü parçacıklara aktarabileceğini düşünüyor. Bu parçacıklar çevredeki yoğun gazla çarpıştığında gama ışınları ve nötrinolar ortaya çıkabilir.
Galaktik merkezin çevresinde çok yüksek enerjili gama ışınları zaten tespit edilmiş olsa da bunların kesin kaynağı henüz bilinmiyor. Bilim insanları, gelecekteki gözlemevlerinin bu teoriyi sınayabilecek işaretleri araştırabileceğini belirtiyor. Ancak mekanizmanın gerçekten işlediğini doğrulamak için yeni gözlemlere ihtiyaç var.
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