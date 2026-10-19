Buzun 10 kat daha dayanıklısını ürettiler! Yeni malzeme dikkat çekti

Araştırmada buz, bitkilerden elde edilen mikroskobik selüloz kristalleri ve özel bir proteinle güçlendirildi. Bu bileşenler, buzun yapısını sağlamlaştırarak darbelere karşı daha dayanıklı hale getirdi.

Normal buz darbe aldığında kolayca kırılabilirken yeni malzeme, kırılmadan önce daha fazla enerji emebiliyor.

KUTUP BÖLGELERİNDE KULLANILABİLİR

Araştırmacılar, geliştirilen malzemenin gelecekte Arktik ve Antarktika gibi soğuk bölgelerde yapı malzemesi olarak kullanılabileceğini düşünüyor. Ancak malzemenin gerçek koşullarda ne kadar dayanıklı olacağını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.