Hubble merceklerini bu kez ona çevirdi! Milyonlarca ışık yılı uzaktaki galakside dikkat çeken detay

Hubble'ın Gelişmiş Kamerası (ACS) kullanılarak elde edilen görüntüde, galaksinin parlak merkezi ve disk boyunca uzanan toz şeritleri görülüyor. Görüntüde galaksinin sol tarafında beliren parlak bir yıldız da dikkat çekiyor. Ancak bu yıldız, galaksinin içinde değil, Dünya ile galaksi arasında bulunuyor.

Galaksi, İngiliz astronom John Herschel tarafından 28 Kasım 1837'de keşfedildi. NGC 1827, NGC 1792 ve NGC 1808 galaksilerinin de bulunduğu galaksi grubunun bir üyesi olarak biliniyor.

BİLİM İNSANLARI GALAKSİLERİ DAHA YAKINDAN İNCELİYOR

NGC 1827'nin görüntüsü, Samanyolu benzeri 22 büyük galaksinin çevresinde dolanan uydu galaksileri inceleyen daha geniş kapsamlı bir Hubble araştırmasının parçası. Program kapsamında toplam 260 uydu galaksinin gözlemlenmesi planlanıyor. Şimdiye kadar bunlardan 111'i görüntülendi.