Isıtılınca gaz haline geliyor, soğuyunca yeniden katı oluyor! Plastikte yeni dönem

Geleneksel plastiklerin dayanıklı yapısı, doğada uzun süre kalmalarına ve geri dönüşümlerinin zorlaşmasına neden oluyor. Yeni polimer ise ısıtıldığında sıvı aşamadan geçmeden doğrudan gaz haline dönüşebiliyor. Bu süreç, plastiklerin daha düşük sıcaklıklarda parçalanmasına ve yeniden kullanılmasına olanak sağlayabilir.

Araştırmacılar, malzemenin özelliklerini göstermek için filtre kağıdını polimerle kapladı. Isıtıldığında kaplama kağıttan ayrıldı ve kağıt su emme özelliğini yeniden kazandı. Polimer ise soğutulduğunda tekrar katı hale geldi.

GERİ DÖNÜŞÜMÜ KOLAYLAŞTIRABİLİR

Yeni malzemenin bir diğer önemli özelliği, içindeki bazı katkı maddelerinin de ısıtma yoluyla uzaklaştırılabilmesi. Araştırmacılar, bu yöntemi kırmızı bir boya kullanarak test etti ve boyayı tek aşamada ayırmayı başardı. Böylece geleneksel geri dönüşüm süreçlerinde ek kimyasal işlemler gerektirebilen bir sorun için alternatif bir yöntem ortaya kondu.

Polimerin gelecekte koruyucu kaplamalar, suya dayanıklı yüzeyler ve farklı endüstriyel uygulamalarda kullanılması mümkün olabilir. Ancak araştırma henüz kavram kanıtlama aşamasında. Bilim insanları, bu yöntemin yaygın kullanıma geçebilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor. Araştırmanın sonuçları Macromolecules dergisinde yayımlandı.