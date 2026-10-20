Kitap okumanın beyne etkisi ortaya çıktı! Sadece 5 dakika bile yeterli olabilir

Araştırmada değerlendirilen çalışmalardan biri, yalnızca 5 dakika kurgu okumanın stresi yüzde 20'ye kadar azaltabildiğini bildirdi. Kitap okumanın konsantrasyon ve problem çözme becerileriyle de ilişkili olabileceği belirtildi.

HAFIZAYI KORUMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Araştırmalar, erken yaşta kitap okuma alışkanlığı kazanan çocukların dikkat ve hafıza testlerinde daha başarılı olabildiğini gösteriyor. İleri yaşlarda ise kitap okumak gibi zihni aktif tutan faaliyetler, bilişsel gerileme riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendiriliyor.

Bir araştırmada kitap, gazete ve dergi okuma alışkanlığının Alzheimer hastalığı riskinde yüzde 33 daha düşük oranla bağlantılı olduğu bildirildi. Ancak bu sonuçlar, kitap okumanın Alzheimer'ı önlediğini kanıtlamıyor.

BİLİM İNSANLARINDAN OKUMA ÖNERİSİ

Araştırmacılar, kitap okuma alışkanlığının farklı yaş gruplarında zihinsel ve duygusal iyilik halini destekleyebileceğini belirtiyor. Bununla birlikte, gözlemlenen faydaların doğrudan okumadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

Uzmanlara göre okuma alışkanlığı kazanmak için romanlarla sınırlı kalmak gerekmiyor; çizgi romanlar ve ilgi alanlarına uygun kitaplar da iyi bir başlangıç olabilir.