Mısır piramitlerinin sırrı çözülüyor mu? 4 bin 700 yıllık yapı suyla inşa edilmiş olabilir

PLOS ONE dergisinde yayımlanan çalışmada, piramidin inşasında hidrolik bir sistem kullanılmış olabileceğini değerlendirdi.

TAŞ BLOKLAR SU GÜCÜYLE YUKARI TAŞINMIŞ OLABİLİR

Araştırmacıların teorisine göre, yakındaki Gisr el-Mudir yapısı yağmur ve yüzey sularını biriktiren bir baraj işlevi görmüş olabilir. Suyun tortulardan arındırılmasının ardından piramidin içindeki dikey kuyulara aktarılmış olabileceği düşünülüyor.

Bu sistemde su seviyesinin yükselmesiyle yüzen bir platformun ağır taş blokları yukarı taşıması, suyun boşaltılmasıyla da platformun aşağı inmesi öngörülüyor. Böylece taşların farklı seviyelere kaldırılması mümkün olabilirdi.

TEORİ HENÜZ KANITLANMIŞ DEĞİL

Öneri, Mısırbilimciler arasında tartışmalara yol açtı. Bazı uzmanlar, piramitte kullanılan taş blokların daha basit yöntemlerle taşınabileceğini ve hidrolik sistemi destekleyen yeterli arkeolojik kanıt bulunmadığını belirtiyor.

Araştırmacılar da yer altındaki yapıların su taşımacılığı amacıyla kullanıldığını açıkça gösteren arkeolojik kayıtların henüz bulunmadığını kabul ediyor. Sistemin gerçekten kullanılıp kullanılmadığının anlaşılması için tortu analizleri ve yeni saha araştırmaları gerekiyor.