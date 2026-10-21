Bilim insanlarından dikkat çeken buluş! “Sonsuz kimyasalları” parçalayabilen filtre geliştirildi
Bilim insanları, doğada uzun yıllar parçalanmadan kalabilen ve “sonsuz kimyasallar” olarak bilinen PFAS maddelerini sudan uzaklaştırmanın yanı sıra parçalamayı da hedefleyen yeni bir membran geliştirdi. Laboratuvar testlerinde 58 gün boyunca denenen sistem, altı farklı PFAS türünün sudaki miktarını yüzde 93 ila 99 oranında azalttı.
Yapışmaz tavalar, su geçirmez kumaşlar ve bazı gıda ambalajlarında kullanılan PFAS maddeleri, güçlü kimyasal bağları nedeniyle çevrede uzun süre kalabiliyor. Bazı türleri bağışıklık sistemi sorunları ve belirli kanser türleri gibi sağlık riskleriyle ilişkilendiriliyor.
Yeni sistemde, paladyum adı verilen bir metalle kaplanmış mikroskobik lifler ve hidrojen gazı kullanılıyor. Bu ikili, PFAS moleküllerinin kimyasal yapısını parçalamayı hedefliyor. Böylece kirleticilerin yalnızca filtrede birikmesi yerine daha ileri düzeyde arıtılması amaçlanıyor.
HENÜZ GÜNLÜK KULLANIMA HAZIR DEĞİL
Araştırma umut verici olsa da sistem şimdilik laboratuvar aşamasında. Testlerde yalnızca yaklaşık 4 litre su işlendi. Teknolojinin büyük miktarda suyu arıtırken ne kadar verimli olacağı henüz netleşmedi.