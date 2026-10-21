Bilim insanlarından dikkat çeken buluş! “Sonsuz kimyasalları” parçalayabilen filtre geliştirildi

Yapışmaz tavalar, su geçirmez kumaşlar ve bazı gıda ambalajlarında kullanılan PFAS maddeleri, güçlü kimyasal bağları nedeniyle çevrede uzun süre kalabiliyor. Bazı türleri bağışıklık sistemi sorunları ve belirli kanser türleri gibi sağlık riskleriyle ilişkilendiriliyor.

Yeni sistemde, paladyum adı verilen bir metalle kaplanmış mikroskobik lifler ve hidrojen gazı kullanılıyor. Bu ikili, PFAS moleküllerinin kimyasal yapısını parçalamayı hedefliyor. Böylece kirleticilerin yalnızca filtrede birikmesi yerine daha ileri düzeyde arıtılması amaçlanıyor.

HENÜZ GÜNLÜK KULLANIMA HAZIR DEĞİL

Araştırma umut verici olsa da sistem şimdilik laboratuvar aşamasında. Testlerde yalnızca yaklaşık 4 litre su işlendi. Teknolojinin büyük miktarda suyu arıtırken ne kadar verimli olacağı henüz netleşmedi.