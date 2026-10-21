HAVELSAN’dan 81 ile dev proje! Yerli ve milli insansız araçlar çocuklarla buluştu

Çocukların heyecanlarına ortak olmanın kendilerini mutlu ettiğini aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"Burada aslında çok önemli ve anlamlı nokta Türkiye'nin savunma sanayisini buradaki çocuklarımıza birinci elden anlatabiliyor olmak. HAVELSAN'ın Türk mühendisleriyle burada yer alıyoruz ve çocuklara yerli, milli teknolojinin önemini, neler yapabildiğimizi aslında anlatıyoruz. Belki bir nebze onların hayallerine katkıda bulunuyoruz. Onlar da gelecekte bunlardan çok daha iyisini yapmak üzere yetişiyorlar burada. Bu anlamda hem savunma sanayimizi hem yerli milli teknolojimizi onlara anlatıyor olmak bizim için mutluluk verici."

Okulun 6. sınıf öğrencisi Yusuf Kaan Bıyıklı ise üretimi yapılan milli ürünleri görmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Poyraz Efe Şahin de atölye çalışmalarına katılım sağlayıp BAHA'yı gördüğünü dile getirerek, "Hayatımda ilk defa böyle bir uçak görüyorum. Onu yapmak bayağı bir emek istiyor. O yüzden ellerinize sağlık, çok güzel olmuş." dedi.

Eymen Asaf Kayhan da yerli ve milli teknolojik ürünleri görmenin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Gerçekten çok büyük bir ülke olduğumuz için bunları yapmak da bizim insanlarımıza kolay geliyordur. Ben öyle düşünüyorum." ifadelerini kullandı.