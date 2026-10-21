Uranüs ve Neptün'ün sırrı ortaya çıkıyor! Geçmişleri sanılandan çok farklı olabilir

Southwest Research Institute araştırmacılarının da yer aldığı çalışmada bilim insanları, gezegenlerin atmosferlerinde bulunan karbonmonoksit gazını inceleyerek derin katmanlardaki bileşimleri hakkında tahminlerde bulundu. Araştırmacılar, bu verileri kullanarak Uranüs ve Neptün'ün oluştuğu dönemde hangi maddelerden yararlanmış olabileceğini araştırdı.

İKİ GEZEGENİN OLUŞUM HİKAYESİ FARKLI OLABİLİR

Araştırmaya göre Neptün'ün yapı taşları, Güneş Sistemi'nin oluştuğu dönemde Güneş'e daha yakın bir bölgede meydana gelmiş ve daha sonra gezegenin bugünkü konumuna taşınmış olabilir. Uranüs'ün yapı taşları ise farklı bir bölgede oluşmuş olabilir. Bu durum, iki gezegenin bugün benzer görünmelerine rağmen farklı oluşum süreçlerinden geçmiş olabileceğini gösteriyor.

Bilim insanları, Uranüs'ün atmosferindeki karbonmonoksit miktarını milyarda yaklaşık 5,6 parça olarak hesapladı. Neptün'deki miktarın ise bunun yaklaşık 100 katı olduğu belirtildi. Bu farklılık, gezegenlerin kimyasal geçmişlerini anlamak açısından önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor.

GEZEGENLERİN SIRLARI HALA ÇÖZÜLMEYİ BEKLİYOR

Uranüs ve Neptün, 1980'lerde NASA'nın Voyager 2 uzay aracı tarafından ziyaret edildi. Ancak iki gezegenin derin atmosferleri ve iç yapıları hakkında hala sınırlı bilgi bulunuyor. Bilim insanları, gelecekte Uranüs'e gönderilmesi planlanan yörünge aracı ve atmosfer sondasının bu gizemlerin çözülmesine yardımcı olmasını bekliyor.