Avrupa'nın uzay mekiği projesine ağır darbe: Space Rider test sırasında parçalandı

ESA yetkilileri, kazanın parafoil açılma mekanizmasındaki beklenmedik bir anormallikten kaynaklandığını belirtti ve olayın nedenlerini saptamak üzere bağımsız bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu olay, mekiğin test aşamasını oldukça zora soktu. Aslında bu, iniş sistemiyle ilgili yıl içinde yaşanan ilk sorun değildi. Mayıs ayında yapılan bir test de mekiğin helikopterle yükseltilmesi sırasında yaşanan farklı bir arıza nedeniyle iptal edilmiş, ancak model o sefer hasarsız kurtarılmıştı.

Yaşanan bu büyük kayba rağmen ESA, Space Rider'ın ilk uçuş takviminde şimdilik resmi bir değişikliğe gitmedi. Projenin ilk fırlatmasının 2028 yılının ikinci çeyreğinde, Fransız Guyanası'ndaki Uzay Merkezi'nden güçlü yeni P160C motoruyla donatılmış Vega C roketiyle yapılması planlanıyor. Ancak ajansın, yok olan modelin yerine yeni bir test aracı üretip üretmeyeceği ve testlerin ne zaman kaldığı yerden devam edeceği henüz belirsizliğini koruyor.