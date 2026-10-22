Üst düzey yöneticiler yapay zekaya neden kendilerinden daha çok güveniyor?

Ağustos ayında ABD'de 5.002 çalışanın katılımıyla yapılan araştırma, "bilişsel yükü hafifletme" eğilimini ortaya koyuyor. Araştırmacılardan Brian Elliott'a göre, üst düzey yöneticiler çok sayıda soruya anında cevap verme baskısı altında. YZ, yöneticilere tüm detaylara hakim olmasalar bile hızlı ve kendinden emin görünme imkanı sunuyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: YZ, patronlar için harika özetler çıkarsa da, spesifik ve karmaşık sorunları çözmede her zaman aynı başarıyı gösteremiyor.

İşin bir diğer çarpıcı boyutu ise çalışanların yaşadığı kaygı. Çalışanların %42,7'si YZ'nin hayatlarını kolaylaştırdığını söylese de, sistemi daha iyi kullanmayı öğrendikçe işsiz kalma korkuları artıyor. Yöneticilerin böyle bir korkusu ise yok. Elliott bu durumu tek bir cümleyle özetliyor: "Bir yapay zekanın CEO olup şirketin başına geçme ihtimali son derece düşük."