Uzmanlar uyarıyor: Sahte WhatsApp uygulamasını hemen telefonunuzdan silin

ESET gibi güvenlik firmaları, siber saldırganların popüler platformları kopyalayarak kullanıcıların güvenini kazandığına dikkat çekiyor. Söz konusu sahte uygulama; şifreleri çalmak, banka bilgilerine erişmek ve cihazlara gizlice zararlı yazılım yüklemek gibi tehlikeli amaçlar taşıyor. Tasarım, ekran görüntüleri ve açıklamalar açısından orijinal WhatsApp ile neredeyse tamamen aynı görünen bu uygulama, kullanıcıların gizliliğini büyük bir riske atıyor.

Reddit kullanıcılarının şikayetlerine göre, bu sahte yazılım platformdaki arama sonuçlarında sponsorlu olarak bile listelendi. Uygulamanın sahte olduğunu ele veren en önemli detay ise geliştirici adının 'Meta' yerine 'Agment Assets' olmasıydı. Ayrıca, 'Erken Erişim' (Early Access) bölümünde sunulması, kullanıcı yorumlarının kapalı kalmasına yol açarak sahtekarlığın fark edilmesini zorlaştırdı. Uygulama Google Play'den kaldırılmış olsa da uzmanlar, uygulama indirirken geliştirici bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.