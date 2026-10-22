WhatsApp Android'e yeni arama filtresi özelliği geliyor!

Şu anki sistemde, bilinmeyen numaralardan gelen aramalar otomatik olarak sessize alınıyor ancak arama geçmişinde ve bildirimlerde görünmeye devam ediyor. Bu durum, kurye veya tamirci gibi numarası kayıtlı olmayan ancak beklenen önemli aramaların kaçırılmasına yol açabiliyor.

WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre, yeni özellik kullanıcılara üç farklı seçenek sunacak: "Asla", "Sessize Al" ve "Otomatik Sor". "Asla" seçeneğinde tüm aramalar normal şekilde çalarken, "Sessize Al" mevcut işlevi koruyacak.

En dikkat çekici yenilik ise "Otomatik Sor" seçeneği. Bu özellikle WhatsApp, aramayı kullanıcı adına cevaplayarak arayanın niyetini soracak ve bu bilgiyi metne dönüştürerek kullanıcıya sunacak. Kullanıcı, ekranda beliren bu metni okuduktan sonra aramayı cevaplayıp cevaplamamaya karar verebilecek. Bu işlemin, sunuculara veri gönderilmeden, doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştirileceği belirtiliyor. Bu sayede, istenmeyen aramalar ve dolandırıcılık girişimlerine karşı daha etkin bir koruma sağlanırken, önemli aramaların da kaçırılmaması hedefleniyor.