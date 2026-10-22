Yeni astronomi çağı: Dev Nötrino dedektörleri ve nobel sonrası beklentiler

Nötrinolar, maddelerle neredeyse hiç etkileşime girmeyen temel parçacıklardır. Bu nedenle onları saptamak devasa boyutta yapılar gerektirir. Güney Kutbu'nda buzun 2. 450 metre derinliğine kadar inen ve yaklaşık 1 kilometreküplük devasa bir hacmi kaplayan IceCube dedektörü, nötrinoların buz molekülleriyle etkileşime girdiğinde ortaya çıkan mavi renkli Çerenkov ışımasını tespit ederek çalışır.

IceCube, 2013 yılında kozmik kaynaklı nötrinoların varlığını ilk kez doğrulayarak parçacık astrofiziğinde çığır açtı ve bilim dünyasına "nötrino astronomisi" adı verilen yepyeni bir pencere araladı. Evrendeki en şiddetli olaylar sonucunda ortaya çıkan bu hayalet parçacıklar, yeryüzündeki en güçlü parçacık hızlandırıcılardan bile daha yüksek enerjilere ulaşabiliyor. Nitekim 2017'de dedektör, bir blazardan (aktif galaksi çekirdeği) gelen nötrinoları tespit ederek uzay kaynaklı bu parçacıkların kaynağını belirlemeyi başardı.