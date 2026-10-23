Fiziksel medya için yolun sonu mu? 4K Blu-Ray oynatıcı satışlarını durduruyor
Teknoloji devi Sony, Japonya pazarındaki popüler ve bütçe dostu UBP-X700 model 4K Blu-ray oynatıcısının satışını resmen sonlandırdı. Şirketin resmi çevrimiçi mağazasından kaldırılan cihazın stoklarının bir daha yenilenmeyeceği bildirildi.
ABD ve İngiltere gibi küresel pazarlarda cihaz şimdilik bulunabilir durumda olsa da, Sony'nin piyasadaki tek özel 4K oynatıcısını anavatanında satıştan çekmesi, fiziksel optik medyanın geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Uzmanlar, Japonya'daki bu kararın diğer ülkelerdeki tüketiciler için de bir uyarı niteliğinde olduğunu belirtiyor.
Fiziksel medya formatlarına olan ilginin azalması sadece bağımsız oynatıcıları değil, oyun konsolu sektörünü de doğrudan etkiliyor. Kısa süre önce duyurulan yeni PlayStation 5 Pro'nun varsayılan olarak disk sürücüsüz (dijital) tasarımı, Sony'nin disk devrini yavaş yavaş kapatmaya hazırlandığının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Her ne kadar koleksiyonerler tarafında fiziksel disklere yönelik küçük çaplı bir dönüş yaşansa da, tüketici pazarında ağırlık düşük çözünürlüklü dijital yayın platformlarına ve yüksek çözünürlüklü dijital indirmelere kaymış durumda. Görünen o ki, tıpkı müzik sektöründe olduğu gibi film ve oyun dünyasında da dijitalleşme optik disklerin tahtını geri dönülemez bir şekilde sarsıyor.
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