PHP açıkları yamalanmadan günler önce saldırılar başlamış!

Amazon Web Services (AWS) güvenlik araştırmacıları, söz konusu açıkları hedef alan ilk saldırı girişimlerinden birini, açıkların resmen duyurulduğu 21 Ekim 2026 tarihinden tam dört gün önce, 17 Ekim'de tespit ettiklerini açıkladı. AWS yetkilileri, bu erken keşfi savunmasız bırakılan tuzak sunucularda (honeypot) geriye dönük yaptıkları incelemelerde ortaya çıkardı. İlk saldırının, gerçek kaynağı gizlemeye yarayan ticari bir anonimleştirme ağı üzerinden geldiği belirlendi. Saldırganların güvenlik açığını yamadan günler önce nasıl öğrendikleri henüz bilinmiyor ancak duyurunun ardından saldırı girişimlerinin internet genelinde hızla yayıldığı aktarılıyor.

Güvenlik uzmanlarına göre bu durum, tehdit aktörlerinin yapay zeka destekli analiz araçlarını kullanarak zafiyetleri eskisinden çok daha hızlı şekilde tespit edip silahlandırabildiğinin bir göstergesi. Geçmişte aylar sürebilen istismar geliştirme süreçleri, yapay zeka yardımıyla artık saatler veya dakikalar içinde tamamlanabiliyor. Cloudflare verilerine göre, şu an bu açıklara yönelik milyonlarca saldırı girişimi gerçekleşmiş durumda ve sistemlerin acilen güncellenmesi hayati önem taşıyor.