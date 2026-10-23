Yapay zeka tarafından tasarlanan virüs ilk kez bir insanda kullanıldı

Şirketin açıklamasına göre tedavi, "merhametli kullanım" (compassionate use) programı kapsamında, hiçbir antibiyotiğin etki etmediği ağır bir bakteri enfeksiyonu geçiren bir hastaya uygulandı. DNA, RNA ve protein verilerini işleyebilen çok modlu bir model olan Omnii-1, hastadan alınan dirençli bakteri suşunu hedef alacak özel faj dizilimleri üretti. Yapay zeka tasarımı varyantları içeren faj karışımının, laboratuvar ortamında hedef bakteriyi başarıyla yok etmesinin ardından hastaya uygulandığı belirtildi.

Geniş spektrumlu antibiyotiklerin aksine, sadece belirli bakterileri hedef alıp yararlı bakterilere zarar vermeyen bakteriyofajlar, antibiyotik direncine karşı güçlü bir alternatif olarak görülüyor. Şirket, hasta mahremiyeti nedeniyle tedavinin kesin sonuçlarını veya hastanın durumunu paylaşmazken, bu tekil vakanın yöntemin etkinliğini kanıtlamak için henüz yeterli olmadığını ve sonuçların hakem onaylı bilimsel dergilerde yayımlanması gerektiğini vurguladı.