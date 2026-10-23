Yapay zeka tarafından üretilen içerikler insanlarda "sahte anılar" yaratabiliyor!

Araştırma kapsamında katılımcılara bir dizi orijinal fotoğraf gösterildi. Daha sonra iki gruba ayrılan katılımcıların bir kısmına aynı fotoğrafların aslı gösterilirken, diğer gruba yapay zeka ile manipüle edilmiş versiyonları sunuldu. Sonuçlara göre, YZ destekli fotoğrafları gören katılımcıların orijinal görselleri yanlış hatırlama eğiliminde olduğu ve daha da ilginci, bu yanlış anılarının "kesinlikle doğru" olduğuna kuvvetle inandıkları tespit edildi.

Uzmanlar, insan hafızasının dışarıdan gelen yeni bilgilerle kolayca değişebilen esnek bir yapıda olduğunu uzun zamandır biliyor. Ancak yapay zekanın gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi fotoğraf, video ve metinler üretebilmesi bu durumu çok daha tehlikeli hale getiriyor. Daha önce 2025 yılında yapılan benzer bir araştırmada da, deepfake (derin kurgu) videoları ve YZ metinlerinin, katılımcılarda gerçekte hiç yaşanmamış siyasi skandalları hatırladıkları yönünde sahte anılar oluşturduğu ve hatta bu durumun oy verme tercihlerini bile etkilediği kanıtlanmıştı.