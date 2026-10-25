Kutuplarda sinsi tehlike: Bilim insanları duyurdu, gezegenin şekli değişiyor!

İklim krizi ve kutup buzullarının erimesi, Dünya'nın milyonlarca yıldır sahip olduğu fiziksel geometrisini yavaş yavaş değiştiriyor.

Normalde ekvatordan şişkin, kutuplardan basık bir yapısı olan gezegenimiz, buzulların erimesiyle birlikte kutup bölgelerinde kabuk üzerindeki baskının azalması sonucu yükseliyor. Buna karşın, eriyen suların ekvatora doğru yönelmesi o bölgede ek yük yaratarak yüzeyin daralmasına neden oluyor.

Uydu verilerine dayanan bilimsel araştırmalar, Dünya'nın bu süreçle birlikte giderek daha yuvarlak bir form kazandığını ve bu değişimin her geçen 10 yılda hızlandığını gösteriyor. Canlı yaşamı için doğrudan bir tehlike barındırmasa da bu bulgu, küresel ısınmanın gezegenin katı yüzeyinde bile ölçülebilir fiziksel izler bıraktığının net bir kanıtı.