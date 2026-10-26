Mühendisler ve akademisyenler ele ele verdi: Zonguldak'ta yerli maden makinesi geliştirildi

TTK Maden Makineleri Fabrikası ile BEUN akademisyenlerinin ortak çalışması sonucu tasarlanan yerli elektrohidrolik yükleyicinin açılışı gerçekleştirildi. Yer altı madenciliğinin ihtiyaçlarına göre sıfırdan geliştirilen makinenin üretiminde yaklaşık yüzde 70 yerlilik oranına ulaşıldı. Projede üniversitenin akademik çalışmaları ile fabrikanın mühendislik ve imalat imkânlarından yararlanıldı.

"500 BİN DOLARA İTHAL ETTİĞİMİZ ÜRÜNÜ ARTIK KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ"

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, geliştirilen makinenin ekonomik boyutuna ilişkin yaptığı açıklamada, ilk tasarım maliyetinin yaklaşık 200 bin dolar olduğunu söyledi. Yurt dışından ithal edilen benzer bir yükleyicinin yaklaşık 500 bin dolara mal olduğunu anlatan Kiraz, üretimin kurumun kendi imkânlarıyla sürdürüleceğini belirtti.

Kiraz, "Yaklaşık 200 bin dolarlık bir maliyet var. Bu tabii ki ilk tasarım maliyetindeki elde edilen. Benzer ürün yurt dışından yaklaşık 500 bin dolara ithal ettiğimiz bir ürün, artık bunu yerli ve milli, çok daha ucuz, daha ekonomik şekilde üretimine devam edeceğiz" dedi.

"İHTİYACIMIZA GÖRE SIFIRDAN TASARLADIK"

Makinenin geliştirilmesinde akademisyenlerin sahadaki çalışma şartlarını incelediğini belirten Kiraz, üniversite ile yürütülen ortak tasarım sürecini anlattı. Projenin başlangıcından itibaren Kadir Çelik'in akademik iş birliğinin yürütülmesinde büyük çaba gösterdiğini ifade eden Kiraz, şöyle konuştu:

"Biz projeye başladığımız zaman genel işletme müdürümüz Kadir Çelik Bey projenin bu noktaya gelmesi noktasında, akademik iş birliği noktasında oldukça çaba, gayret ve başarı gösterdi. Bugün bu makine, burada yer altında çalışacak şekilde hazırsa, akademisyen arkadaşlarımızın önce teknik verileri alıp, sahadaki uygulamaları görüp arkasından belirlediğimiz ihtiyaca göre sıfırdan tasarlayıp ortaya koyduğumuz bir ürün var."