Bilgisayar belleklerinde lazer devrimi: 1000 kat daha hızlı veri depolama mümkün!

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, uzmanlar "optik anahtarlama" adı verilen bu teknikle ultra hızlı bir lazer ışınını yeniden şekillendirip mikroskobik boyutlara küçülttü. Lazerden gelen bu kısa ışık patlamaları, dışarıdan herhangi bir manyetik alana ihtiyaç duymadan malzemenin manyetik durumunu (veri yazma işlemindeki 1'ler ve 0'lar) değiştirmeyi başardı.

Geçmişte en fazla üç katmanlı ince yapılarda işe yarayan bu teknik, lazer ışınının hassas mühendisliği sayesinde tam dokuz katmanlı platin ve kobalt yapılarında başarıyla uygulandı. Işığın belirli bir yönde polarize edilmesine de gerek duymayan bu sistem, daha küçük fiziksel alanlarda çok daha yoğun veri depolanmasına imkan tanıyor. Günlük elektronik cihazlara entegrasyonu için halen teknik zorluklar bulunsa da bu keşif, geleceğin daha küçük, ultra hızlı ve enerji tasarruflu bellek cihazları için tarihi bir adım olarak görülüyor