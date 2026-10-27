Instagram’dan YouTube’a büyük rakip: 90 dakikalık video özelliği geliyor!

Bugüne kadar kullanıcıların kısa içeriklere ve fotoğraflara daha fazla zaman ayırması için uzun videolara mesafeli yaklaşan Instagram CEO'su Adam Mosseri, radikal bir strateji değişikliğine gitti. Yeni planlamaya göre, kısa ve uzun video formatları artık birbirini besleyecek şekilde çalışacak. Bu doğrultuda kullanıma sunulacak olan "Clips as Reels" aracı sayesinde içerik üreticileri, 90 dakikalık uzun videolarından doğrudan kısa Reels kesitleri oluşturarak izleyicilerini videonun tamamına yönlendirebilecek. Podcast kayıtları veya stand-up gösterileri gibi uzun soluklu içeriklerin bu sayede platformda kendine çok daha geniş bir alan bulması hedefleniyor.

Uzun videoların daha konforlu bir şekilde tüketilebilmesi için Android TV, Apple TV ve Samsung TV gibi akıllı televizyon uygulamalarını da devreye alan Instagram, kullanıcılarına büyük ekran deneyimi de vadediyor. Şu an için ilk olarak Brezilya'da ve ABD'de sınırlı bir kullanıcı grubuyla test edilen bu devasa yeniliğin, dünya genelinde tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.