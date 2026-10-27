OpenAI’dan bilim dünyasını sarsan üç büyük keşif!

İlk olarak matematikte dalgaların uzayda yayılımını inceleyen karmaşık bir problemi ele alan yapay zeka, Kakeya ve Stein'in kısıtlama problemi gibi yıllardır matematikçileri zorlayan engelleri tüm boyutlarıyla çözmeyi başardı.

İkinci büyük keşif bilgisayar bilimleri alanından geldi. OpenAI, 1999 yılından bu yana kabul gören ve belirli problemlerin daha hızlı çözülemeyeceğini savunan "Üstel Zaman Hipotezi"ni çürüttüğünü iddia etti. Geliştirilen yeni algoritmanın, özellikle 3-SAT probleminde beklenenden çok daha hızlı çözümler üretebildiği vurgulandı.

Son devrim ise modern fizik dünyasında yaşandı. Şirket, parçacıkların ve temel kuvvetlerin doğasını açıklayan Standart Model ve kuantum renk dinamiği (QCD) teorilerini daha kapsamlı açıklayacak yeni matematiksel kanıtlar geliştirdiğini duyurdu.