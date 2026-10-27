Uzay teknolojilerinde tarihi adım: Germanyum krizini bitiren güneş paneli devrimi!

Uzay araçlarının yörüngedeki zorlu koşullarda yüksek enerji üretebilmesi için bugüne kadar nadir ve pahalı olan germanyum elementi kullanılıyordu. Özellikle Çin'in son yıllardaki ihracat kısıtlamaları nedeniyle kilogram fiyatı 5.000 dolarları aşan bu kritik element, uzay sektörünü büyük bir çıkmaza sürüklemişti. Rocket Lab'in geliştirdiği yeni hücreler ise germanyum kullanılmamasına rağmen yüzde 31,5 gibi muazzam bir enerji dönüşüm verimliliği sunarak, mevcut yüksek maliyetli hücrelerle (yüzde 32) neredeyse aynı performansı yakalıyor.

Üstelik bu yeni teknoloji, kendi sınıfındaki mevcut hücrelerden tam yüzde 40 daha hafif! Uzay fırlatmalarında her bir gramın bile devasa maliyetler yarattığı düşünüldüğünde, bu hafiflik sektöre derin bir nefes aldıracak. Mevcut sistemlere büyük tasarım değişiklikleri gerektirmeden kolayca entegre edilebilen IMM Apex hücreleri, hem mühendislik masraflarını düşürecek hem de üretim süreçlerini ciddi ölçüde hızlandıracak.