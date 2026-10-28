Mars tozunun gizemi çözüldü: NASA astronotlar için yeni önlemler alıyor

Perseverance'ın üzerindeki X-ışını spektrometresi (PIXL), uzay giysisi numunelerine yapışan iki mikro boyutta toz tespit etti: İnsan saçından yaklaşık 700 kat daha ince olan 100 nanometrelik "ultra ince" parçacıklar ve 2.5 mikrometreden küçük "ince" parçacıklar. Sülfür, klor, demir ve bol miktarda silika barındıran bu tozlar kimyasal olarak da oldukça tehlikeli; içerdikleri perklorat ve reaktif demir, tiroid fonksiyonlarını bozabiliyor ve hücresel tahribata yol açabiliyor.

Çalışma, Dünya'da statik elektrik sayesinde teflon gibi organik polimerlere sımsıkı yapışan bu ultra ince parçacıkların temizlenmesinin çok zor olduğunu kanıtladı. NASA, bu kritik veriler ışığında gelecekteki Mars misyonları için astronotların sağlığını korumaya yönelik çift kapılı hava kilitleri ve özel giysi giriş (suitport) sistemleri gibi yeni mimari tasarımlar geliştirmeye odaklanıyor.