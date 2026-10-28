Uzayda dev 'inci dizisi' keşfi!

Pa 30, beyaz cüce adı verilen ölü bir yıldızın eş yıldızından aşırı madde çekmesiyle tetiklenen "Tip Iax" türü nadir bir süpernova patlamasının eseri. Bu tür patlamalar yıldızı tamamen yok etmek yerine geriye parçalanmış bir "zombi yıldız" bırakıyor. Gemini Kuzey Teleskobu ile yapılan yeni gözlemler, patlamanın merkezinden dışarı yayılan gaz zincirleri üzerinde "inci dizisi" şeklinde devasa düğümler keşfetti. Bu kozmik incilerin her biri o kadar büyük ki, içine Güneş sistemimizin gezegenler bölgesi rahatlıkla on kez sığabiliyor.

Dünya'dan yaklaşık 7. 500 ışık yılı uzaklıkta bulunan sistemdeki zombi yıldızın patlama enkazının tam merkezinde sabit kalması, araştırmacılara devasa patlamanın son derece simetrik gerçekleştiğini gösteriyor. The Astrophysical Journal dergisinde yayımlanan bu çarpıcı bulgular, galaksimizin karanlık köşelerinde saklanan diğer zombi yıldızları ve benzer kozmik kalıntıları keşfetmek için bilim insanlarına yeni bir yol haritası sunuyor.