Yıldız çarpışmaları, dev kara deliklerin tohumlarını atıyor olabilir!
UCLA'daki (Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles) araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir çalışmaya göre, evrenin erken dönemlerindeki yıldız çarpışmaları, süper kütleli kara deliklerin oluşumuna zemin hazırlıyor olabilir. "The Astrophysical Journal" dergisinde yayımlanan hakemli makale, yıldızların art arda çarpışarak devasa kütleli öncül yıldızlar oluşturduğunu ve bu devlerin daha sonra çökerek kara delik tohumları meydana getirdiğini öne sürüyor.
Araştırmayı yöneten Claire E. Williams'a göre, evrenin erken dönemlerindeki aşırı yoğun yıldız kümeleri, bu tür devasa kara delik tohumlarının doğması için kusursuz bir doğal ortam sağlıyor. Bu bölgelerde birbirine çok yakın olan yıldızların nispeten yavaş bir hızla karşılaşması, parçalanmak yerine birleşmelerini tetikliyor. Oluşan kara deliğin kütle çekimi ise etrafındaki yıldızları hızlandırıp parçalayarak çevreye gaz salınımını sağlıyor.
Modelin öne sürdüğü birleşme ve gaz birikimi mekanizmaları, James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) keşfettiği gizemli "Küçük Kırmızı Noktalar"ın (Little Red Dots) doğasını anlamlandırmaya yardımcı olacak çok önemli bir eksik parçayı tamamlıyor. Bilim insanları bu keşifle birlikte, dev kara deliklerin evrenin bu kadar erken dönemlerinde nasıl bu kadar hızlı büyüyebildiğine dair gizemi çözmeye bir adım daha yaklaştı.
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