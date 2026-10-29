İmkansız denen olay gerçekleşti: Kara delikler ikiye bölünebiliyor!
Bildiğimiz fizik kurallarını altüst eden yeni bir araştırmaya göre, kara delikler sadece birleşmekle kalmıyor, aynı zamanda ikiye bölünebiliyor! Bilim insanları, aşırı hızda dönen bir kara deliğin parçalanabileceğini kanıtladı.
Geleneksel astronomi, iki kara deliğin çarpıştığında birleşerek daha büyük bir kara delik oluşturduğunu ve uzay-zamanı titreten yerçekimi dalgaları yaydığını varsayardı. Normal şartlarda termodinamik yasaları, entropinin (düzensizliğin) dışarıdan bir enerji olmadan azalamayacağı kuralı gereği, dönmeyen bir kara deliğin ikiye bölünmesini imkansız kılar.
Ancak Physical Review D dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bu kuralın bir istisnasını ortaya koydu. İtalya'daki Napoli Federico II Üniversitesi'nden araştırmacıların hesaplamalarına göre; maksimum hıza yakın, aşırı seviyede dönen kara delikler termodinamik yasalarını ihlal etmeden ikiye bölünebiliyor. "Olay ufku" (event horizon) adı verilen sınırın "pantolon" şeklini alarak iki ayrı parçaya ayrıştığı bu teorik olayda, oluşan yeni kara deliklerden birinin diğerinden çok daha küçük olması gerekiyor.
Araştırmacılar, bu bölünme ihtimalinin özellikle küçük "ilkel kara delikler" (primordial black holes) için daha yüksek olduğunu belirtiyor. Doğrudan gözlemlenmesi zor olan bu kozmik parçalanmanın, Fermi-LAT gibi teleskopların yakalayabileceği yüksek enerjili gama ışınları sayesinde dolaylı olarak tespit edilebileceği düşünülüyor.
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