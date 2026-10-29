İmkansız denen olay gerçekleşti: Kara delikler ikiye bölünebiliyor!

Geleneksel astronomi, iki kara deliğin çarpıştığında birleşerek daha büyük bir kara delik oluşturduğunu ve uzay-zamanı titreten yerçekimi dalgaları yaydığını varsayardı. Normal şartlarda termodinamik yasaları, entropinin (düzensizliğin) dışarıdan bir enerji olmadan azalamayacağı kuralı gereği, dönmeyen bir kara deliğin ikiye bölünmesini imkansız kılar.

Ancak Physical Review D dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bu kuralın bir istisnasını ortaya koydu. İtalya'daki Napoli Federico II Üniversitesi'nden araştırmacıların hesaplamalarına göre; maksimum hıza yakın, aşırı seviyede dönen kara delikler termodinamik yasalarını ihlal etmeden ikiye bölünebiliyor. "Olay ufku" (event horizon) adı verilen sınırın "pantolon" şeklini alarak iki ayrı parçaya ayrıştığı bu teorik olayda, oluşan yeni kara deliklerden birinin diğerinden çok daha küçük olması gerekiyor.