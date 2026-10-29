İnternet hızında akılalmaz dünya rekoru: Saniyede 3,2 petabit!

Gerçekleştirilen bu çığır açıcı deney, kısa süre içerisinde muazzam boyutlarda verinin nasıl transfer edilebileceğini gözler önüne seriyor . Peki, akıllara durgunluk veren bu hıza nasıl ulaşıldı? Rekorun arkasında yatan sır, özel olarak tasarlanmış 24 çekirdekli bir fiber optik kabloda gizli . Araştırmacılar, 10,3 kilometrelik bir mesafe boyunca verileri, kablonun içindeki farklı çekirdekler ve üç ayrı dalga boyu bandı üzerinden yönlendirerek aktardı . Kendi geliştirdikleri optik modüllerin kullanıldığı bu sistem, binlerce paralel iletişim kanalının aynı anda gerçek zamanlı çalışmasını sağlayarak veri akışını katladı .

Uzmanlar, bu tarihi gelişmenin arkasındaki asıl önemli noktanın tek bir veri akışını hızlandırmaktan öte, aynı fiziksel kablo üzerinden taşınabilen toplam veri kapasitesini maksimize etmek olduğunu belirtiyor . Özellikle yapay zeka teknolojilerinin hızla büyümesi, veri merkezleri arasında çok daha devasa veri transferlerini zorunlu kılıyor . Bu nedenle fiber optik altyapının kapasitesini böylesine artıran bu yeni teknoloji, gelecekteki küresel bağlantı ihtiyaçları için hayati bir çözüm sunuyor .