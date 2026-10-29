İnternet hızında akılalmaz dünya rekoru: Saniyede 3,2 petabit!
Çinli araştırmacılar, tek bir fiber optik kablo üzerinden sağladıkları veri aktarımıyla internet hızında dudak uçuklatan yeni bir dünya rekoru kırdı. Uzmanlar, aynı kablo üzerinden saniyede tam 3,2 petabit veri aktarmayı başararak mevcut sınırları altüst etti.
Gerçekleştirilen bu çığır açıcı deney, kısa süre içerisinde muazzam boyutlarda verinin nasıl transfer edilebileceğini gözler önüne seriyor. Peki, akıllara durgunluk veren bu hıza nasıl ulaşıldı? Rekorun arkasında yatan sır, özel olarak tasarlanmış 24 çekirdekli bir fiber optik kabloda gizli. Araştırmacılar, 10,3 kilometrelik bir mesafe boyunca verileri, kablonun içindeki farklı çekirdekler ve üç ayrı dalga boyu bandı üzerinden yönlendirerek aktardı. Kendi geliştirdikleri optik modüllerin kullanıldığı bu sistem, binlerce paralel iletişim kanalının aynı anda gerçek zamanlı çalışmasını sağlayarak veri akışını katladı.
Uzmanlar, bu tarihi gelişmenin arkasındaki asıl önemli noktanın tek bir veri akışını hızlandırmaktan öte, aynı fiziksel kablo üzerinden taşınabilen toplam veri kapasitesini maksimize etmek olduğunu belirtiyor. Özellikle yapay zeka teknolojilerinin hızla büyümesi, veri merkezleri arasında çok daha devasa veri transferlerini zorunlu kılıyor. Bu nedenle fiber optik altyapının kapasitesini böylesine artıran bu yeni teknoloji, gelecekteki küresel bağlantı ihtiyaçları için hayati bir çözüm sunuyor.
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